Inseguimento e arresto in piscina all'Acquatica Park: in manette un 17enne

Ha indossato il costume per trascorrere una giornata di divertimento e sole in piscina, tra scivoli e tuffi. In realtà però le aspettative di un ragazzo di 17 anni, milanese, sono state presto deluse e dal parco acquatico il giovane è uscito in manette.

Inseguimento e arresto all'interno dell'Acquatica Park di via Airaghi a Milano sabato pomeriggio. Tutto è successo intorno alle 17 quando un carabiniere libero dal servizio, un appuntato di stanza presso la compagnia di Porta Magenta, ha riconosciuto il minorenne tra i tantissimi bagnanti che affollavano le piscine.

Sul conto del giovane infatti pendeva una ordinanza di custodia cautelare in carcere datata novembre 2017 per reati contro il patrimonio. Dopo aver allertato i colleghi, il militare non ha perso di vista il ragazzino che, appena si è accorto della presenza del carabiniere, ha cercato di fuggire e allontanarsi.

E' così scattato un inseguimento all'interno del parco acquatico che è terminato poco dopo quando il militare è riuscito a bloccare il giovane e a immobilizzarlo. All'arrivo dei colleghi per il 17enne sono scattate le manette e il ragazzo è stato accompagnato al carcere minorile Beccaria di Milano.