Cerca di strangolare la moglie fuori dal bar, poi picchia i poliziotti: “Vi ammazzo, figli di p...”

Ha inseguito la compagna in strada per strangolarla. Poi, ha minacciato e aggredito i poliziotti al grido di: “Figli di puttana, vi ammazzo”. Quindi, già in manette e in commissariato, ha continuato a fare la voce grossa.

Folle serata, quella di venerdì, di un cubano di ventisei anni, pregiudicato, responsabile di un personalissimo show che alla fine gli è costato l’arresto.

Tutto è iniziato verso le 20, quando una donna di ventidue anni - una peruviana, compagna dell’uomo - si è rifugiata all’interno di un bar pizzeria in via XXV aprile a Pero chiedendo aiuto perché inseguita dall’aggressore, che la stava picchiando.

Al loro arrivo, dopo essere stati chiamati dal titolare del locale, i poliziotti hanno visto l’uomo che - all’esterno del bar - stava strangolando la donna. A quel punto, dopo aver salvato la vittima, gli agenti hanno dovuto fare i conti con la furia dell’uomo, che si è scagliato contro di loro nell’estremo tentativo di raggiungere nuovamente la compagna, che era stata portata al sicuro nella pizzeria.

Dalle parole ai fatti il passo è stato brevissimo, col ventiseienne che ha iniziato a colpire i poliziotti minacciandoli con frasi come: “Figli di puttana, vi ammazzo”. Dopo una colluttazione durata alcuni minuti, costata ad un poliziotto una diagnosi di cinque giorni, il cubano è stato bloccato e portato in commissariato, dove ha continuato il proprio personalissimo spettacolo fatto di insulti e minacce.

Per lui sono scattate le manette per il reato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.