Milano, ragazzo di 19 anni arrestato in un bar: aveva un chilo di hashish sotto il bancone

Un ragazzo di diciannove anni egiziano, incensurato ma irregolare in Italia, è stato arrestato giovedì sera dagli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro con l’accusa di spaccio.

Il giovane è stato trovato all’interno di un bar di via Console Marcello con un chilo di hashish già diviso in dieci panetti. A quel punto, i poliziotti non hanno potuto far altro che far scattare la manette.

I controlli degli uomini del commissariato, però, sono andati avanti per tutta la notte e hanno interessato i residenti di zona con vecchi problemi con la giustizia.

I poliziotti hanno controllato quaranta persone - spiega la Questura - tra “pregiudicati con precedenti per spaccio legati a vecchie organizzazioni che anni fa gestivano e controllavano lo spaccio di droga e pregiudicati che, dopo aver scontato un lungo periodo di detenzione con i diversi benefici di legge, sono tornati sul territorio”, dove al momento sono circa duecento i pregiudicati ancora sottoposti a misure di prevenzione.

Ai controlli sono sfuggite due persone, che non sono state trovate nel luogo in cui dovevano essere. I due sono stati denunciati e potrebbero tornare in carcere.