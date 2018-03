Minaccia i passeggeri del bus con un coltello per rapinare una 21enne: uomo arrestato

Avrebbe cercato di svuotare lo zainetto di una sua compagna di viaggio. Poi, una volta scoperto, avrebbe minacciato tutti i testimoni. Quindi, alla fine, è stato arrestato.

Un uomo di trentuno anni - un cittadino marocchino senza fissa dimora in Italia e con precedenti - è finito in manette nella notte tra domenica e lunedì con l'accusa di tentata rapina impropria. A fermarlo, mentre si trovava a bordo di un pullman in servizio tra Milano e Pavia, sono stati i carabinieri della compagnia di Corsico, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni passeggeri.

Stando a quanto accertato dai militari, infatti, il 31enne avrebbe cercato di rubare dallo zaino di una ragazza di ventuno anni che viaggiava insieme a lui e quando è stato scoperto avrebbe imposto il silenzio alle donne e agli uomini a bordo mostrando a tutti un coltello.

I testimoni, però, sono riusciti a dare l'allarme al 112 e il rapinatore è stato bloccato a Trezzano sul Naviglio prima che potesse scappare. Portato in caserma, l'uomo sarà processato per direttissima.