Milano: scippata in metro a Cadorna, ragazza di 19 anni insegue il ladro e lo fa arrestare

"Al ladro, al ladro". E' così che, mentre lo seguiva a tutta velocità, urlava per attirare l'attenzione degli altri passeggeri, tra i quali si nascondevano anche degli agenti della polmetro, che hanno subito bloccato lo scippatore.

L'arresto, nel pomeriggio di martedì, è avvenuto nella banchina metropolitana di Cadorna, in direzione Sesto San Giovanni. L'uomo, un italiano nato in Bosnia nel '88, aveva appena strappato dalle mani di una ragazza milanese di 19 anni un Iphone 6.

Lo scippo, come da 'tecnica consolidata in questi casi in metropolitana', era avvenuto proprio all'apertura delle porte. Il 29enne, una volta preso, ha riconsegnato il cellulare alla vittima che lo seguiva a distanza ravvicinata. E' stato portato in carcere per furto con strappo.