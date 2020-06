Tentano di rubare in un cantiere edile, i carabinieri ne arrestano uno

In tre si sono introdotti in un cantiere edile, ma un abitante della zona se n'è accorto e ha chiamato le forze dell'ordine sventando il furto. E' successo a Pozzuolo Martesana nella mattinata di domenica 7 giugno 2020. I carabinieri della stazione di Cassano d'Adda si sono precipitati sul posto dopo la segnalazione e sono riusciti a bloccare uno dei tre malviventi, mentre i complici si sono dati alla fuga.

Non molto distante dal cantiere era parcheggiato il furgone cabinato utilizzato dai tre, con due caldaie e due motori per l'impianto di climatizzazione appena rubati dal cantiere. Il fermato è un 42enne romeno, processato per direttissima lunedì mattina a Milano. Il giudice gli ha commnato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.