Nasconde oltre un kg di marijuana in cantina: si tradisce durante un posto di blocco, preso

Nel cantina nascondeva un chilo e cento di marijuana. E' stato beccato dai carabinieri della Stazione di Cassina de' Pecchi, che lo hanno bloccato lungo la Strada provinciale 103 per un normale controllo ma si sono insospettiti per il suo atteggiamento nervoso. Così hanno deciso di approfondire e addosso gli hanno trovato 32 grammi di 'maria' e 7 dosi di coca. A quel punto è scattata pure la perquisizione domiciliare.

In manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio è finito un ragazzo di 29 anni, residente a Dressano (Mi) e senza precedenti penali. Viaggiava in auto con un amico, risultato estraneo ai fatti. L'arrestato, giudicato venerdì mattina in Tribunale, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in casa.