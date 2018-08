Entra in chiesa, dà di matto e picchia un fedele: arrestato 19enne milanese in ferie in Sardegna

È entrato nella chiesa del paese e ha iniziato a dare in escandescenze. Poi, quando un signore lo ha richiamato, lo ha colpito con violenza. Quindi, non contento, ha pensato bene di scagliarsi anche contro i carabinieri.

Vacanza folle quella di un 19enne milanese, arrestato lunedì pomeriggio a San Teodoro, in provincia di Sassari, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Stando a quanto ricostruito dai militari, il giovane - che si trovava sull'isola proprio per trascorrere le ferie - sarebbe entrato nella chiesa di piazza Mediterraneo, avrebbe scagliato a terra il leggio che si trovava accanto all'altare e avrebbe iniziato ad urlare. A quel punto, un signore del posto lo avrebbe richiamato e per tutta risposta il giovane lo avrebbe spinto a terra per poi colpirlo con calci e pugni, procurandogli diverse ferite.

Alla vista dei militari, il ragazzo - in evidente stato di alterazione - ha cercato di aggredire anche i carabinieri, che però sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. La vacanza del 19enne è così finita in carcere.