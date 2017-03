Chiede 'tangenti' ai cittadini per concedere il bonus bebé: arrestato dipendente comunale

Una 'tangente' di cento euro per il bonus bebé. Il tutto ripreso dalle telecamere nascoste dai carabinieri, che non lasciano spazio all'immaginazione. Così è stato incastrato un dipendente cinquantacinquenne del Comune di Pioltello, in provincia di Milano.

VIDEO: "Ecco il momento dell'arresto"

L'arresto il flagranza di reato è stato eseguito, nel pomeriggio di mercoledì, dai militari della Tenenza locale e dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cassano d’Adda. L'accusa è quella concussione continuata: infatti, sarebbero almeno una quindicina gli episodi accertati.

L’impiegato aveva chiesto ad un cittadino pachistano, residente in quel Comune, la somma di cento euro come compenso per l’ottenimento del 'bonus bebè' per il figlio appena nato, malgrado la concessione del contributo fosse automatica. La vittima - non pratica delle normative italiane - aveva ceduto alla richiesta dell'impiegato 'infedele'.

Nelle immagini riprese dai carabinieri si sente l'impiegato chiedere al malcapitato: "Quanto hai portato? Di solito faccio cinquanta prima e cento dopo, pero ti faccio lo sconto dai".​ E subito dopo si prende la 'mazzetta'. Ma, a quel punto, arrivano i militari in borghese che stavano monitorando le telecamere nascoste nell'ufficio comunale: "Carabinieri".