Milano, venditore ambulante e spacciatore di hashish: uomo arrestato dai carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo di Porta Monforte hanno arrestato nel pomeriggio di lunedì un marocchino 54enne, residente a Milano e già noto alle forze dell'ordine.

Arresto per droga in via Ennio

L'uomo, che lavora come venditore ambulante, è stato fermato in strada con un panetto di hashish in tasca. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di altri due panetti di sostanza stupefacente nascosti nella casa e nella cantina di via Ennio, in zona Calvairate.

Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato 280 grammi di hashish e la somma di 3300 euro in denaro contante. Il 54enne marocchino è stato arrestato.