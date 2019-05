Milano, va a casa dell'amico ai domiciliari con la droga in tasca: ragazzo di 20 anni arrestato

Si è trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Un ragazzo di venti anni, un giovane italiano, è stato arrestato mercoledì dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette per lui sono scattate in serata, quando gli agenti hanno "fatto visita" a un uomo costretto ai domiciliari nella sua casa di via Valtellina.

Lì i poliziotti, insieme al proprietario dell'appartamento - un 40enne appena scarcerato da San Vittore - hanno trovato il ventenne e hanno deciso di controllare anche lui.

Dalla tasca del giovane sono saltati fuori 148 grammi di cocaina, mentre nella sua abitazione - poi passata al setaccio dagli investigatori - sono stati trovati altri 120 grammi di hashish, 35 grammi di cocaina e 176 euro in contanti.

A quel punto per il ragazzo sono scattate le manette.