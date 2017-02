Parcheggiato con l'auto piena di droga: arrestato

Erano in auto, parcheggiati in zona Bicocca, forse per aspettare clienti a cui vendere droga. I carabinieri - di pattuglia in via Piero e Alberto Pirelli - si sono insospettiti e hanno deciso di controllarli. E' successo alle due di notte del 24 febbraio.

I due avevano bari barattoli di marijuana nascosti sia sotto il sedile del guidatore sia all'interno del bagagliaio: in tutto 33 grammi. Non solo: sempre nell'auto i carabinieri hanno trovato due bilancini di precisione, un coltello a scatto e - sotto il sedile - una pistola a salve.

L'uomo seduto sul sedile del guidatore, un turco di 24 anni, è stato arrestato: ha precedenti per droga ed è regolare in Italia. Nella sua casa di Monza, però, i militari non hanno trovato altra droga. Con lui c'era un albanese di un anno più grande, incensurato. E' stato semplicemente portato in caserma per accertamenti sulla sua situazione.