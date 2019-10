Trasforma l'orto in una serra di marijuana, in casa aveva anche una pistola: arrestato

I carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese hanno arrestato un insospettabile cassintegrato di 61 anni. L'uomo, un italiano residente nel territori di Garbagnate, aveva creato un orto per coltivare marijuana all'interno di un terreno agricolo in località Fametta.

Il via vai di clienti e l'arresto

Giovedì pomeriggio, dopo aver osservato per giorni il via vai di clienti, i carabinieri sono intervenuti. Nell'orto regolare c'erano diversi rami di piante di marijuana, fertilizzanti, e semi di 'maria' e un po' di sostanza in essiccazione.

All'interno dell'abitazione, invece, c'erano 560 grammi di marijuana in fase di essiccazione. E' stata rinvenuta anche una pistola MAM lancia razzi calibro 22, priva di matricola. L'uomo sarà processato per direttissima.