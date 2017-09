Nascondono quasi due kg di droga nel trolley: arrestata coppia di pusher in hotel a Milano

Li trovano con un chilo mezzo di marijuana, 35 grammi di cocaina e 171 di eroina in cristalli nel trolley. Per questo motivo la polizia di Milano - gli uomini delle Volanti - ha arrestato un uomo senegalese e una donna italiana all'interno dell'Hotel Virgilio di via Giovanni Pierluigi da Palestrina, in zona Loreto.

Sono stati gli agenti della volante e della squadra investigativa dell'Ufficio prevenzione generale a risalire alla coppia. Il tutto è iniziato da un'informazione ricevuta sul territorio e verificata dai poliziotti dopo una serie di accertamenti e appostamenti.

L'arresto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì. Si tratta di due soggetti senza precedenti penali, soltanto la donna, originaria di Lecco, era nota per essere una consumatrice di droga.