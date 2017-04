Sorpreso a dormire in hotel con un 17enne: 88 grammi di coca negli slip, arrestato

Lo hanno trovato perché era in un hotel di Milano insieme ad un giovanissimo su cui pendeva una segnalazione per allontanamento volontario.

Lui, un trentaquattrenne, è stato arrestato. I poliziotti gli hanno trovato molta droga addosso.

Tutto è iniziato in piena notte del 27 aprile, quando alla questura è arrivato un "alert" per la presenza del giovane - un diciassettenne - che alloggiava in un hotel di via Copernico. Gli agenti si sono recati presso la struttura e hanno fatto irruzione nella camera in cui il ragazzo si era registrato.

Non era solo: al momento del blitz stava dormendo in compagnia dell'uomo a cui, sulle prima, sono stati trovati cinque grammi di cocaina ed uno di eroina. Identificato, aveva precedenti proprio per droga, così è stato portato in questura, dove all'interno degli slip gli è stato trovato un panetto con ottantotto grammi di cocaina, sequestrato immediatamente.

L'uomo è stato arrestato mentre la madre del giovane, avvisata della presenza a Milano del figlio, è venuta a riprenderselo.