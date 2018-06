In casa ha una mitragliatrice e 23 chili di droga: arrestato, "tradito" dalla moglie che picchiava

Piano piano si è aperta con gli agenti che l'avevano vista in strada agitata e spaventata mentre teneva per mano la sua bimba. Poi, parlando con una poliziotta chiamata proprio per farla sentire più a suo agio, ha raccontato tutto. Le ha spiegato di quelle volte che era stata costretta a restare in casa perché lui aveva deciso così, di quelle volte che l'aveva picchiata e di quel suo vizio con la droga. Così, forse senza neanche volerlo davvero, ha spedito i poliziotti in casa e ha fatto finire in manette il suo aguzzino.

Un uomo di quarantuno anni - un cittadino serbo con precedenti - è stato arrestato martedì sera dalla polizia con le accuse di detenzione di arma da guerra clandestina e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti sono arrivati a lui poco dopo le 23, quando l'attenzione di una Volante è stata attirata da una donna e una bimba ferme in strada fuori da un condominio. I poliziotti hanno avvicinato le due - una donna moldava di trentasei anni e sua figlia di dieci - e hanno chiesto alla signora cosa fosse successo. Lei, piano piano, si è aperta e - anche grazie all'aiuto di una poliziotta - ha confessato i maltrattamenti che era costretta a subire da tempo dal marito.

A quel punto, gli agenti sono andati a casa della donna dove hanno trovato il compagno, proprio il serbo 41enne. Sul tavolo dell'abitazione sono state trovate tracce di cocaina e delle chiavi, che hanno portato gli investigatori in una cantina. Lì, nascosti su uno scaffale, c'erano diciannove chili di marijuana divisi in diciotto buste, quattro chili di hashish in undici pezzi, cento grammi di cocaina e tredicimila euro in contanti. Tra lo scaffale e il muro, invece, i poliziotti hanno trovato una mitragliatrice Skorpion clandestina e funzionante.

L'uomo è quindi stato portato via in manette e accompagnato nel carcere di San Vittore. Negli stessi minuti, sua moglie è andata in Questura a formalizzare la denuncia verso quel marito aguzzino.