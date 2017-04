Pusher con marijuana negli slip cerca di mordere gli agenti per fuggire: arrestato

Un gambiano di quarantadue anni è stato arrestato sabato pomeriggio nel Parco Sempione di Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

A far scattare le manette sono stati gli agenti della Questura in servizio in bici nel polmone verde cittadino. I poliziotti, impegnati nel classico giro di perlustrazione, si sono avvicinati all’uomo e gli hanno chiesto di svuotare le tasche dei pantaloni e di esibire i documenti.

Immediatamente, però, il quarantaduenne ha iniziato a scappare e, quando è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento, ha iniziato a scalciare contro i poliziotti, cercando anche di morderli, per guadagnarsi di nuovo la fuga.

A quel punto, non senza fatica, gli agenti sono riusciti ad immobilizzarlo e perquisirlo. Il pusher aveva quaranta euro in tasca e sessanta grammi di marijuana negli slip.

Le stesse scene, praticamente identiche, si erano ripetute il giorno prima, quando i poliziotti in bici erano riusciti ad arrestare un gambiano di ventisei anni. Anche lui nascondeva dosi di “erba” nelle mutande.