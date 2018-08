Trovato con 55mila euro di coca, 31mila in contante e mezzo chilo di eroina: arrestato

55mila euro di coca, 31mila euro in banconote e 500 grammi di eroina. Questo il risultato della perquisizione effettuata dalla polizia nell'appartamento e nell'auto di un uomo di San Giuliano Milanese, che è poi stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata del 16 agosto gli agenti della squadra mobile si trovavano in piazza Salgari quando hanno notato un individuo che si aggirava in modo sospetto a bordo della propria vettura.

I poliziotti hanno seguito i movimenti dell'uomo - poi identificato come un 50enne pluripregiudicato di nazionalità albanese - il quale si è diretto in auto verso San Giuliano Milanese, vi ha parcheggiato ed è salito in un'abitazione di via Papa Giovanni XXIII, per poi uscire nuovamente in macchina.

Gli agenti hanno quindi fermato il sospettato e l'hanno sottoposto a un controllo. Grazie al mazzo di chiavi trovato in suo possesso sono poi riusciti a entrare nell'appartamento di San Giuliano da cui l'avevano visto uscire poco prima.

Nell'abitazione hanno rinvenuto un borsello con 31mila euro in contanti. Poi, nel baule di una Peugeot 207 parcheggiata nel box dello stabile, hanno trovato un involucro con 1.120 grammi di cocaina e, nel box occultati alcuni sacchi, 500 grammi di eroina. Il pregiudicato è stato condotto al carcere di Lodi con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.