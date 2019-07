Milano, finto disabile ruba 12 pezzi di grana nascondendoli nella sedia a rotelle: arrestato

Nasconde dodici pezzi di formaggio parmiggiano reggiano sotto la sedia a rotelle. Poi cerca di uscire dal supermercato di via Pietro Giordani a Milano senza pagare. Peccato per l'uomo, un italiano di 43 anni, che la guardia giurata del supermercato abbia notato il furto e chiamato la polizia.

All'arrivo degli agenti, attorno alle 16.30 di martedì, gli agenti hanno scoperto che il protagonista della vicenda non era invalido e stava fingendo solo per poter celare la merce da rubare sotto la carrozzina. Per lui sono scattate le manette per il furto. Anche la sedia a rotelle è stata sequestrata dai poliziotti.

Il rapinatore disabile (quello vero) di Milano

Non si tratta quindi del noto cittadino libico di 32 anni sulla sedia a rotelle - perché amputato di entrambe le gambe - e famoso in zona stazione Centrale per i suoi modi violenti.

L'ultimo episodio che lo ha visto protagonista all'alba di sabato. Alle 5.30 del mattino, stando a quanto accertato dalla Questura, lui e altri due uomini - un 22enne del Mali e un 18enne della Colombia, tutti con precedenti - hanno rapinato un americano di trentasei anni. Lo statunitense, che è stato subito soccorso dai militari in servizio in piazza Duca d'Aosta, ha raccontato di essere stato accerchiato da cinque persone e di essere stato scippato del cellulare e del portafogli con all'interno 300 euro.

Era finito sui giornali, e in cella, anche il 6 giugno scorso. Quella mattina a fare i conti con la sua furia era stato un videomaker che stava girando alcune immagini fuori dalla stazione: l'uomo lo aveva aggredito, picchiato e aveva cercato di rubargli la video camera. Già allora i poliziotti di via Fatebenefratelli, che lo avevano arrestato, avevano spiegato che il libico era ben noto in Centrale per i suoi modi e per i suoi colpi.