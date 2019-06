Folle dà in escandescenze in una palazzina: calci e pugni anche ai poliziotti, due feriti

Via Pietro Di Pietramellara, quartiere Derganino a Milano. È lì che nel primo pomeriggio di mercoledì, attorno alle 14, va in scena lo spettacolo deplorevole che ha visto come protagonista un uomo italiano in stato confusionale e di agitazione. Nei suoi minuti di follia, l'uomo ha fatto in tempo a ferire due poliziotti e a chiamare attorno a lui l'attenzione di tutta la palazzina.

Il protagonista, un quarantenne, che alla fine verrà portato via della polizia, si è calato nei panni dell'esagitato e, senza alcun motivo, stando a quanto ricostruito dagli agenti che sono intervenuti, ha dato in escandescenze. Prima ha iniziato a disturbare l'intero condominio dove è stato poi bloccato da poliziotti, il cui intervento è stato richiesto proprio da uno dei condomini allarmati. Poi se l'è presa con gli uomini in divisa.

L'aggressione contro la polizia e l'arresto

L'italiano, con precedenti di vario genere e forse sotto effetto di stupefacenti, stando alla prima ricostruzione dei poliziotti, non si è calmato nemmeno dopo l'arrivo delle volanti Adriatica Bis e Comasina Bis. Gli uomini dei Commissariati Greco Turro e Comasina lo hanno immobilizzato non senza difficoltà e grazie all'ausilio dello spray urticante in dotazione.

I poliziotti feriti dall'esagitato

I pugni e i calci dell'arrestato - accusato di resistenza e lesioni - hanno mandato due agenti in ospedale. Nulla di grave. Una contusione allo zigomo sinistro per un pugno e una alla gamba destra, per il primo. Il secondo ha ricevuto diversi graffi e alcune ustioni al braccio sinistro, dovute allo spray al peperoncino. Se la caveranno con pochi giorni di prognosi.