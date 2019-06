Milano, preso "l'appassionato" dei motorini MiMoto: arrestato mentre rubava specchietti

Uno lo stava smontando esattamente in quel momento, senza accorgersi che ad osservarlo c'era la polizia. Altri due invece li aveva già presi e "sistemati". E proprio quel bottino lo ha incastrato.

Un uomo di cinquantadue anni, con una particolare "passione" per gli scooter elettrici in sharing di MiMoto, è stato arrestato domenica sera dalla polizia con l'accusa di tentato furto aggravato e ricettazione.

I guai per lui sono iniziati verso le 21, quando una Volante impegnata in un normale giro di controllo del territorio lo ha notato con fare sospetto accanto a uno dei motorini gialli in viale Argonnne. È bastato poco agli agenti per capire che il 52enne stava smontando gli specchietti nel tentativo di rubarli.

Un tentativo che, evidentemente, era andato già a segno poco prima, tanto che i poliziotti hanno trovato nel bauletto del suo scooter altri due specchietti, sempre di MiMoto. A quel punto per l'uomo sono scattate le manette.