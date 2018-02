Milano, in manette il ladro della Fashion week: arrestato prima della sfilata di Giorgio Armani

Si era appostato lì perché sapeva che quel giorno la strada sarebbe stata molto trafficata. E per svolgere il suo "lavoro" aveva scelto come terreno di caccia il tram, ben consapevole che molti sarebbero arrivati in zona proprio a bordo del mezzo Atm. Purtroppo per lui, però, i poliziotti della Squadra Mobile di Milano erano un passo avanti e lo hanno bloccato.

Un uomo di cinquantanove anni, cittadino peruviano, è stato arrestato domenica mattina dalla polizia con l'accusa di furto con destrezza. Il ladro, secondo quanto riferito dalla Questura, aveva messo nel mirino i partecipanti alla sfilata di Armani - che si è tenuta in via Bergognone per la fashion week - e aveva borseggiato una trentaduenne russa, una fotografa arrivata in città proprio per gli eventi legati alla settimana della moda.

Il malvivente, già controllato a vista dagli agenti, era salito sul tram 14, aveva coperto con una giacca la borsa della vittime e le aveva fatto sparire il portafogli, con all'interno soldi e documenti. Quando i poliziotti si sono avvicinati - ancora a bordo del mezzo -, l'uomo ha capito di essere ormai in trappola e ha gettato via il bottino, anche se in tasca gli agenti gli hanno trovato 35 euro in contati rubati proprio alla fotografa, che non si era neanche accorta di essere stata derubata.

A quel punto, per il ladro sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere.