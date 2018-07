Ricercato da 4 anni, fermato e arrestato a Genova: era evaso dai domiciliari a Milano

La polizia ha arrestato un 38enne pregiudicato di origini palestinesi, Ahmed S., sorpreso in possesso di documenti di identificazione falsi e già ricercato per l'espiazione di una condanna a un anno di reclusione per furto con strappo, alla cui esecuzione si stava sottraendo da quattro anni.

Nella mattinata di lunedì in via Gramsci a Genova, gli agenti della Squadra Mobile stavano monitorando uno scooter sospetto, verosimilmente utilizzato per la commissione di alcuni scippi nel centro cittadino, quando un individuo si è avvicinato furtivamente al veicolo e ha inserito le chiavi di accensione per partire. Di fronte agli agenti che gli hanno immediatamente bloccato la via di fuga, l'uomo ha abbandonato il ciclomotore e ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato al termine di una breve colluttazione.

Alla richiesta di mostrare un documento, ha fornito una carta d'identità francese che, dagli accertamenti svolti, è risultata falsa. A suo carico è emerso, inoltre, un ordine di esecuzione per la carcerazione con riferimento a una condanna a un anno di reclusione per furto con strappo, emessa dal tribunale ordinario di Milano nel 2014, dopo che il 38enne era evaso dagli arresti domiciliari, rendendosi irreperibile.

L'uomo è stato arrestato per possesso di documenti di identificazione falsi, nonché in esecuzione dell'ordine di carcerazione. È attualmente al vaglio degli investigatori la sua responsabilità relativa ad alcuni furti con strappo commessi nelle ultime settimane a Genova.