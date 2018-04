Controlli antialcol: i vigili trovano e arrestano uno spacciatore

Maxi controllo sulle strade di Abbiategrasso nella notte tra sabato e domenica da parte della polizia locale, soprattutto per prevenire la guida in stato di ebbrezza. E durante uno di questi controlli è stato "pizzicato" un 30enne del posto, egiziano di origine. E' successo intorno alle 11.30 di sera: gli agenti di polizia locale hanno fermato un'auto con a bordo tre uomini da subito piuttosto agitati.

Al conducente, un italiano di 39 anni, è stato chiesto se avesse della droga con sé; e lui, dopo avere tentato di disfarsene, ha consegnato spontaneamente uno "spinello" già rollato. Gli agenti hanno quindi deciso di ispezionare ulteriormente l'auto, anche con l'aiuto di "Canto", il cane antidroga della polizia locale di Vigevano.

Il fiuto di "Canto" non ha fallito: l'animale ha segnalato dell'hashish nel vano porta oggetti e poi una tavoletta, sempre di hashish, sotto il tappetino del sedile posteriore occupato proprio dall'egiziano poi arrestato. L'uomo ha dato risposte evasive sull'hashish e ha indicato, come dimora abituale, un luogo diverso dall'indirizzo di residenza. La perquisizione a domicilio, effettuata dai vigili di Abbiategrasso e da quelli di Vigevano con i cani antidroga, hanno permesso di trovare in tutto 600 grammi di hashish in tavolette confezionate in modo identico a quelle trovata in auto.

La perquisizione a domicilio ha permesso di sequestrare, oltre alla droga, anche del denaro, due cellulari ed un bilancino di precisione. Per il 30enne è scattato l'arresto. Lunedì 23, il giudice del rito direttissimo di Pavia ha disposto la convalida dell'arresto e il 30enne ha patteggiato un anno e 10 mesi di reclusione oltre a 4 mila euro di multa per spaccio di stupefacenti.