Ricercato a Perugia per spaccio, alloggiava in un 4 stelle di Milano

Si trovava a Milano uno spacciatore di trent'anni ricercato a Perugia nell'ambito dell'indagine "Big Rock" su una organizzazione che gestisce lo smercio di cocaina nel capoluogo umro. La squadra mobile di Perugia lo ha rintracciato in un hotel a quattro stelle vicino alla Stazione Centrale e lo ha arrestato.

Secondo la polizia, l'uomo - albanese residente a Loreto in provincia di Ancona - era un fedelissimo dei vertici dell'organizzazione: si occupava in particolare di gestire la droga stoccata prima che venisse rivenduta al dettaglio ma anche di pianificare lo spaccio, non mancando di istruire i "piccoli spacciatori".

L'uomo era ricercato dopo la maxi operazione che ha sgominato una banda di trentasei albanesi, "padrona" dello spaccio di droga nella città di Perugia.