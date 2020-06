Milano, ladra arrestata in stazione Centrale: deve scontare ben 18 anni di carcere

Deve farsi ben 18 anni di carcere. Era in giro per le strade di Milano fino a quando non l'hanno fermata gli agenti della polizia ferroviaria in stazione Centrale.

I poliziotti hanno arrestato una cittadina bosniaca destinataria di un ordine di cattura perché deve espiare oltre 18 anni di reclusione per una lunga serie di reati contro il patrimonio, molti dei quali consumati proprio in Centrale.

Altro arresto a Bovisa

Lo ha riferito la Polfer, spiegando che nei giorni scorsi gli agenti della Ferroviaria hanno arrestato alla stazione Bovisa anche un pregiudicato tunisino ricercato per un mandato di custodia cautelare in carcere.

Dalla visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti sui convogli e nelle stazioni, l’uomo è stato identificato come autore di quattro rapine e borseggi avvenuti negli ultimi mesi sui treni.