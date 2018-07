Borseggio in metro a Milano: ruba il portafogli ad una turista cinese, arrestata donna

Una donna è stata arrestata dalla polizia per furto pluriaggravato in concorso. La signora, una 35enne di etnia rom e con precedenti penali, è stata beccata dagli agenti della polmetro dopo un colpo in metropolitana. Succede nella giornata di domenica sulla linea verde, nella fermata Centrale.

Era insieme ad altre due 'colleghe' che sono riuscite a fuggire. Avevano puntato alcuni turisti cinesi. E ad un uomo avevano rubato un portafogli con all'interno il denaro in contanti e i passaporti di tutta la famiglia.

Gli asiatici sono riusciti a bloccare la 35enne mentre il personale Atm ha telefonato alla polizia, che ha proceduto all'arresto. Il bottino è stato recuperato.