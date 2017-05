Milano gli rubano il telefono in discoteca, lo rintraccia con l'app e fa arrestare i ladri

Furto. È l'accusa a cui devono rispondere due cittadini colombiani di 21 anni, pregiudicati, arrestati nella notte tra sabato e domenica 21 maggio dai carabinieri della compagnia Duomo fuori da un locale di via Valtellina.

I due, secondo quanto riportato in una nota diramata dall'Arma, avevano rubato lo smartphone a un ragazzo di 18 anni mentre si trovava in un locale della zona. Il giovane, segnalato il fatto al 112, ha attivato l’applicazione di rintraccio del dispositivo, localizzandolo in via dell’Aprica, dove era presente unicamente una coppia. Sempre attraverso l’applicazione di rintraccio, la vittima ha fatto squillare il proprio telefono, scoprendo che si trovava proprio vicino ai due ragazzi che sono scappati abbandonando un involucro sotto un’auto in sosta.



Il 18enne ha quindi recuperato il plico occultato, scoprendo che si trattava di un foglio di carta che avvolgeva 4 cellulari, tra i quali anche il proprio. Il ragazzo ha quindi consegnato tutto ai carabinieri che, acquisita la descrizione dei ladri, si sono messi sulle loro tracce, arrestandoli in via Farini dopo un tentativo di fuga. I telefoni sono stati restituiti ai rispettivi proprietari, mentre la coppia di ladri sarà giudicata per direttissima nella giornata di lunedì.

È solo l'ultima serie di arresti dei militari del comando provinciale di Milano che negli ultimi giorni hanno fatto scattare le manette per 94 persone, denunciandone 47 in stato di libertà. In particolare: 32 sono gli arresti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, con il sequestro di oltre 32,5 kg di droga; 23 per reati contro il patrimonio; 5 per reati contro la persona; 5 per evasione dagli arresti domiciliari e 4 per maltrattamenti in famiglia.