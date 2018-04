Cerca di derubare una donna in Galleria, arrestato dalla polizia un 37enne

La polizia di Stato ha arrestato un ladro in Galleria Vittorio Emanuele II a due passi dal Duomo a Milano.

Il furto è avvenuto sabato pomeriggio quando un 37enne tunisino, con precedenti per reati contro il patrimonio e non in regola sul territorio italiano, si è avvicinato a una coppia di turisti americani e ha seguito i loro passi fino ad avvicinarsi e cercare di aprire lo zainetto della donna.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il marito della vittima che ha iniziato a discutere con il malintenzionato, attirando l'attenzione di alcuni agenti in servizio poco distante. I poliziotti hanno bloccato il 37enne e lo hanno arrestato per tentato furto aggravato.