Rho, braccato dalla Locale mentre dorme in un bed&breakfast: arrestato ladro seriale

Dormiva di giorno e "lavorava" di notte. E ci sarebbe lui dietro a una serie di furti in studi professionali e assicurativi sparsi tra Piemonte e Lombardia, tutti messi a segno negli ultimi giorni. Tutti con lo stesso modus operandi. E gli agenti della polizia locale di Rho, al termine di un'operazione in stretta collaborazione con i carabinieri della compagnia di Verbania, lo hanno arrestato proprio mentre dormiva in una stanza di un bed and breakfast della città alle porte di Milano. È successo nella tarda mattinata di martedì 3 marzo, nei guai un 32enne albanese.

L'uomo, secondo quanto riferito dagli investigatori, era arrivato in Italia (a Bari) attraverso un traghetto mostrando un documento di un altro connazionale. E sempre attraverso questo documento era riuscito a noleggiare un'auto con la quale era arrivato fino in Lombardia. E proprio una volta al Nord avrebbe iniziato a colpire.

Le numerose denunce aveva messo già i carabinieri della compagnia di Verbania sulle tracce del presunto ladro. Attraverso le immagini di video-sorveglianza di uno degli ultimi bersagli del ladro sono arrivati all'auto a noleggio. Auto che è stata localizzata nel centro di Rho.

Gli agenti della Locale, guidati dal comandante Frisone, lo hanno braccato mentre stava dormendo. Durante la perquisizione della sua stanza è stata trovata parte della dei colpi precedenti oltre ai documenti utilizzati dall’uomo per crearsi un’identità fittizia. Nell'auto, invece, sono stati trovati i "ferri del mestiere". Per lui sono scattate le manette ed è stato accompagnato nella casa circondariale di San Vittore, in attesa del processo per direttissima.

Foto - La refurtiva e gli attrezzi da scasso recuperati dalla Locale