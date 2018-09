Milano, rubano il portafogli ad uomo davanti a due poliziotti fuori servizio: ladre prese

Mentre una lo distraeva, l'altra lo borseggiava. Così erano riuscite nell'intento di rubare il portafoglio ad un uomo in largo Cairoli a Milano. Ma due polizioti 'bikers' fuori servizio hanno assistito alla scena e sono intervenuti, bloccandole.

Succede alle 16 di giovedì. Le due donne sono state identificate. Una di loro, quella che aveva messo le mani dentro la borsa della vittima, è stata arrestata. Si tratta di una bosniaca di 37 anni, con precedenti specifici. L'altra complice, una connazionale di 20 anni, è stata solo indagata in stato di libertà per il furto pluriaggravato in concorso.

Poco prima nella fermata Milano Porta Garibaldi della metro, un'altra bosniaca di 17 anni era stata arrestata per il furto di una borsa piena di soldi in contanti.