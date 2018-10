Tenta di noleggiare l'auto con una patente falsa: arrestato

Un 61enne è stato arrestato a Linate nella giornata del 30 ottobre per tentata truffa e sostituzione di persona. L'uomo, originario di Reggio Calabria e residente a Monza, aveva tentato di prendere un'auto al noleggio Avis dell'aeroporto usando i documenti falsi con i dati di un'altra persona.

La patente presentata dal 61enne apparteneva a un cittadino torinese, il quale lo scorso maggio aveva già presentato denuncia dopo essersi reso conto che qualcuno aveva utilizzato i suoi dati personali spacciandosi per lui. Il monzese è stato tratto in arresto dei carabinieri per tentata truffa nei confronti di Avis e sostituzione di persona, per aver utilizzato l'identità della vittima.

A metà ottobre a Cassina de' Pecchi era stato condannato a quattro mesi di carcere un 34enne dopo essere stato trovato in possesso di una patente falsa. Lo scorso agosto invece era stato arrestato un uomo che aveva presentato alla cassiera delle poste un documento falso.