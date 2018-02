Ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato per fargli scontare il cumulo delle pene

Da qualche giorno era ricercato dai carabinieri perché deve scontare un cumulo di pene per diversi reati: infine i militari della stazione di Melzo lo hanno arrestato a Liscate, il suo comune di residenza. Si tratta di un uomo di 43 anni, portato a San Vittore nella serata del 20 febbraio a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'uomo, secondo quanto disposto dalla procura di Mantova, ha un cumulo pene per due condanne: per ricettazione (commesso a Liscate nel 2008) e per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate (commessi nel Mantovano nel 20159.