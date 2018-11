Evade dai domiciliari ma la polizia lo 'becca' durante una rissa in un condominio: arrestato

I poliziotti del commissariato Scalo Romano lo riconoscono tra i litiganti. In quel momento si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari, dov'era stato rinchiuso per resistenza a pubblico ufficiale. E' stato arrestato di nuovo.

Protagonista un cittadino italiano di 29 anni. Il ragazzo è rimasto coinvolto in una lite all'interno di un condominio in via San Giacomo, attorno alle 23 di lunedì. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volanti e del Commissariato.

Alcuni dei poliziotti hanno visto il 29enne mentre cercava di nascondersi tra i curiosi. Era già finito in manette proprio mentre era stato già colpito da un'altra misura detentiva.