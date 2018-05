Manager colombiano arrestato a Milano: "Non estradatemi o mi uccideranno"

Un manager colombiano, arrestato a metà maggio a Milano, è preoccupato per la sicurezza della sua famiglia in Sud America. L'uomo, che rischia l'estradizione, vuole evitare questa possibilità in quanto - a suo dire - rischierebbe di essere assassinato in patria. Il 17 maggio, proprio mentre il manager veniva arrestato, due uomini in moto hanno scaricato un mitra contro l'abitazione di famiglia a Monteria. Illesi la moglie e i figli ma chiarissimo l'avvertimento.

Inizialmente il manager - Sami Spath Storino, 40 anni - aveva dato l'assenso all'estradizione, ma ora ha cambiato idea. Pesantissime le accuse, come quella di avere creato identità inesistenti di bambini per incassare sovvenzioni sanitarie. Storino, che ha anche il passaporto italiano, era scappato dal suo Paese e si era rifugiato in un residence milanese, fornendo le sue generalità. Che sono arrivate alla polizia, con l'alert visto che l'uomo era ricercato dall'Interpol.