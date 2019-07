Ha uno "stipendio di cocaina" in tasca e mostra un documento falso ai carabinieri: arrestato

Aveva in tasca uno "stipendio di cocaina" (poco più di 1.600 euro) e 200 euro in contanti. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di documenti falsi. È successo in via Maniani a Milano (zona Turro) nella serata di sabato 27 luglio, nei guai un cittadino algerino di 31 anni.

Tutto è iniziato quando i militari del nucleo radiomobile lo hanno fermato per un normale controllo e lui ha mostrato una carta d'identità italiana falsa su cui erano riportati i dati di un 33enne italiano nato a Genova e residente a Torino. Documenti che ha insospettito gli investigatori e ha fatto scattare gli accertamenti al termine dei quali è emersa la sua vera identità, non solo: è risultato che era pregiudicato e che era irregolare sul territorio italiano.

Durante la perquisizione è stata trovata la droga: 27 grammi di cocaina, tutta nascosta nelle tasche. E per lui sono scattate le manette.