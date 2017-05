In casa sua coltivava quattro diversi tipi marijuana. Le piantine erano ovunque: sul balconcino a ringhiera, in sala, nella stanza, quasi fino al letto. Ma ufficialemente faceva l'agente immobiliare, con un contratto da oltre duemila euro al mese. Nonostante ciò - come ha ammesso davanti ai poliziotti - da oltre cinque anni vendeva droga a chiunque nella zona compresa tra via Padova e Città Studi (LEGGI LA NOTIZIA).