Nasconde un kg di droga e 47mila euro in contanti in garage, un arresto a Melegnano

Nascondeva droga e quarantasettemila euro in contanti in garage. E' stato arrestato dai militari della Stazione di Melegnano. Si tratta di un cittadino marocchino di trentuno anni.

E' questo l’esito di un servizio di osservazione e pedinamento che si è concluso con la perquisizione domiciliare, estesa a un box in uso all’uomo.

In quest’ultimo locale, in un’intercapedine ricavata sul fondo del garage, il cui accesso era celato da un vecchio frigorifero, gli operanti hanno rinvenuto settecento grammi di hashish, dieci grammi di cocaina e tutto il denaro in contanti, provento dell’attività di spaccio di una rete di pusher nordafricani operanti nel sud milanese.