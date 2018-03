Ossessionato dai rumori, terrorizza famiglia con cinque bambini: arrestato vicino di casa

Per circa tre mesi ha terrorizzato i vicini di casa, minacciandoli anche di morte perché non facessero 'rumori'. Una famiglia con cinque figli era arrivata al punto di evitare di usare l'asciugacapelli o fare meno docce possibili, per non infastidire l'uomo - che viveva al piano superiore - e non scatenare la sua ira. Tutte precauzioni inutili perché il vicino continuava ad assillarli. E' stato arrestato dai carabinieri con le accuse di stalking e lesioni perché a metà gennaio ha sferrato dei calci al padre dei cinque bambini.

Le indagini del pm di Milano Luca Gaglio hanno accertato come il vicino, dopo l'arrivo della famiglia nell'appartamento a Melzo (Milano), fosse andato a colpire con pugni violenti la porta della casa al piano superiore, pronunciando frasi del tipo "se non apri ti faccio vedere io". Quando incontrava il padre dei bimbi per le scale gli diceva: "Sali su pezzo di merda che ti faccio la pelle, ti ammazzo".

I figli dell'uomo avevano smesso di giocare sul pavimento, se non sopra un tappeto di plastica, e facevano colazione sul letto. Tutto per evitare la furia del vicino che il 16 gennaio, dopo la notifica di un provvedimento di divieto di dimora, aveva picchiato il papà colpendolo con tre calci. Le minacce erano iniziate fin dal giorno in cui la famiglia si era trasferita a vivere lì, 15 dicembre. L'uomo con fare arrogante li aveva fin da subito intimati a fare silenzio, evitando rumori molesti, invitandoli a non fare camminare i bambini. Ora è stato arrestato.