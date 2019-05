Milano, arrestato lo "specialista" dei mercati: preso dopo un furto, in tasca tre cellulari

Era andato al mercato per "fare spesa". Ma, chiaramente, a modo suo. Un uomo di quaranta anni, un cittadino marocchino, è stato arrestato mercoledì mattina dalla polizia al mercato rionale di via Cermenate, in zona Vigentino.

Il 40enne, con una sfilza di precedenti per furto, è stato bloccato verso le 12 dalla polizia, che stava svolgendo dei servizi di controllo tra le bancarelle. Gli agenti lo hanno bloccato proprio mentre sfilava il cellulare dalla tasca di un 28enne italiano e lo hanno arrestato in flagranza con l'accusa di furto aggravato.

Nelle sue tasche i poliziotti hanno trovato altri tre cellulari, che verosimilmente aveva rubato sempre al mercato e che gli sono costati anche una denuncia per ricettazione.