Milano, sorpreso dai carabinieri e arrestato mentre fa la spesa al mercato

Stava facendo la spesa al mercato e per lui sono scattate le manette, arrestato dai carabinieri della stazione di Vigentino. È successo nella mattinata di sabato 11 agosto nel mercato rionale di via Oglio (zona Corvetto a Milano); nei guai un albanese di 29 anni su cui pendeva un'ordine di carcerazione emesso poche ore prima.

I carabinieri, come riferito dal comando provinciale di Milano, stavano pattugliando il mercato in borghese per prevenire possibili furti agli anziani quando hanno visto il 29enne, un volto noto per i militari. Durante il controllo dei documenti è emerso che sulla sua testa pendeva un mandato di cattura emesso dal tribunale di Milano nella giornata di venerdì: il 29enne, infatti, era stato condannato a 3 anni di reclusione per un cumulo di reati contro il patrimonio commessi a Milano tra il 2012 e il 2017. L'epilogo sono state le manette.