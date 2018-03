"Evade" per andare al centro commerciale: 43enne sorpreso e arrestato dai carabinieri

Era entrato all'interno del centro commerciale Metropoli di Novate Milanese, ma non avrebbe potuto: era stato sottoposto all'obbligo di soggiorno nel comune di Milano. Tradotto? Non poteva uscire dai confini del comune. E per lui sono scattate le manette, arrestato dai carabinieri.

È successo nel pomeriggio di mercoledì 14 marzo, nei guai un cittadino italiano di 43 anni. L'uomo, come riportato in una nota dei carabinieri della compagnia di Rho, è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto tra le gallerie del mall e per lui sono scattati gli accertamenti.

Durante i controlli è emerso che era gravato dall’obbligo di soggiorno nel comune di Milano, misura emessa dal tribunale di Milano a gennaio. Per lui sono scattate le manette: è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima, previsto per la giornata di giovedì.