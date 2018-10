Narco latitante arrestato in Repubblica Dominicana: l'arresto

Un latitante calabrese di 75 anni, Marcello Battigaglia, è finito in manette il 20 ottobre a El Vigiador, provincia di Montecristo, Repubblica Dominicana. L'uomo faceva arrivare enormi quantità di cocaina da questo paese a Milano, Monza e Como. Ma è stato scoperto e arrestato dalla squadra mobile di Como in collaborazione con la direzione centrale servizi antidroga e con la Direcciòn nacional de control de drogas della Polizia dominicana.

Battigaglia è stato tratto in arresto mentre si trovava nella pizzeria che aveva aperto a El Vigiador, grazie a un passaporto peruviano. In un primo momento il criminale ha negato la propria identità, continuando imperterrito a parlare in spagnolo, poi, davanti al riscontro delle impronte digitali non ha più potuto insistere. Arrestato in Repubblica Dominicana, l'uomo arriverà in Italia il 22 ottobre scortato da personale del Servizio centrale operativo e dalla polizia dominicana.