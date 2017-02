Uccide "l'amico”, gli ruba 448mila euro in contanti e va al casinò: arrestata una 37enne

Si era presentata a quell’appuntamento un’ora prima. Una borsa con gli abiti puliti, per cercare di non essere riconoscibile, e l’arma - una pistola calibro 7.65 - in borsa. Quindi, portato a termine il suo compito, era scappata verso l’estero, anche - ma non solo - per spendere parte del suo bottino.

Non è sfuggita ai carabinieri, però, Xu Linghua - trentasettenne cinese, da nove anni in Italia -, arrestata perché ritenuta responsabile dell’omicidio di Xue Chengziang, il trentasettenne ucciso lo scorso 30 novembre nella sua abitazione di via Paolo Sarpi a Milano.

Video | Omicidio a Chinatown: presa la killer

Quella mattina, secondo quanto ricostruito dai militari, vittima e carnefice si erano incontrati perché la killer avrebbe voluto in prestito dall’uomo - titolare di un piccolo money transfer abusivo - circa 400mila euro.

Il colloquio tra i due, stando alle indagini, era durato circa due ore. Poi, con ferocia e freddezza, Xu Linghua avrebbe freddato il trentaduenne con un colpo di pistola in pieno petto, sparato da distanza ravvicinata. Quindi, afferrati 480mila euro in contanti, si sarebbe cambiata e con un taxi sarebbe tornate a casa sua, in via Iacopino da Tradate.

Quello stesso pomeriggio, come mostrato dalle celle telefoniche, si sarebbe poi recata all’estero - in Slovenia - dove sarebbe rimasta fino al 20 dicembre, frequentando diversi casinò.

L’unico punto che resta da chiarire, ora, è se la donna abbia speso tutti i soldi al gioco o se parte del bottino sia stato usato per altre attività.