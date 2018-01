Latitante va all'ospedale per un intervento chirurgico: viene arrestata dai carabinieri

Il tribunale di Milano l'aveva condannata, ma dopo la sentenza aveva fatto perdere le sue tracce. È stata arrestata in ospedale dopo un intervento chirurgico all'ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio. Nei guai una cittadina peruviana di 33 anni.

La donna, come riportato in una nota diramata dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, era destinataria di un “ordine di esecuzione di pene concorrenti” per reati in materia di stupefacenti e rapina, commessi a Milano nel 2006 e nel 2010. Ma dopo le condanne era diventata un fantasma.

I militari sono arrivati a lei grazie alla registrazione in ospedale. La donna, infatti, è stata ricoverata nei giorni scorsi nel nosocomio per un'operazione chirurgica: è stata localizzata e tratta in arresto. Attualmente si trova piantonata in ospedale.