Beccato a rubare su un suv Audi nel parcheggio di piazza Meda: arrestato

Un cittadino moldavo è stato arrestato dagli uomini del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Milano dopo essere stato sorpreso a rubare all'interno di un'auto, nel parcheggio multipiano di piazza Meda, in centro a Milano.

Il furto in centro a Milano

E' successo mercoledì sera, intorno alle 19. A chiamare le forze dell'ordine è stato un testimone che ha riferito di due tipi sospetti attorno ad un suv dell'Audi.

Quando arrivano i militari, uno dei malviventi, probabilmente il palo, riesce a far perdere le proprie tracce mentre l'altro - il moldavo, un 27enne irregolare – viene bloccato ancora dentro l'abitacolo. Stava cercando di sradicare il computer di bordo. Sarà giudicato in un processo per direttissima.