Milano, droga nei barattoli della marmellata: pusher arrestato dai poliziotti in bicicletta

Bikers della polizia in azione mercoledì pomeriggio a Milano. Due pattuglie di agenti in bicicletta, attorno alle 17, hanno fermato una persona sospetta, all'incrocio tra via Tadino e piazza Oberdan.

Il ragazzo, Luca A., un 24enne italiano con precedenti penali, addosso aveva effettivamente due buste con 7 grammi complessivi di marijuana. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare presso l'abitazione del giovane, residente con la famiglia nel territorio comunale di Paullo (Milano).

Durante i controlli in casa, gli agenti hanno ritrovato altra droga nascosta in alcuni barattoli di vetro nella sua stanza. Complessivamente 124 grammi di 'maria', più due piantine con dei germogli appena evidenti, un bilancino e il materiale per il confezionamento.

Il ragazzo è stato portato in carcere - accusato di detenzione ai fini di spaccio - e sarà sottoposto a rito per direttissima.