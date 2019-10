Milano, al bar con una pistola (rubata) e un caricatore con 13 colpi: arrestato un 64enne

Era libero dal servizio, ma gli è bastato uno sguardo per capire che stava accadendo qualcosa di strano. Così, ha continuato a tenere d'occhio quell'uomo che se ne stava tranquillamente con una pistola in mano all'interno di un bar e lo ha fatto arrestare.

A finire in manette è stato un 64enne - un italiano con numerosi precedenti alle spalle - che adesso deve rispondere delle accuse di ricettazione, porto illegale di arma comune da sparo e possesso di munizioni.

A dare l'allarme, alle 17.50, è stato un poliziotto libero dal servizio che, passando in via Lorenteggio, ha visto l'uomo estrarre una pistola dai pantaloni per mostrarla a un secondo uomo, un 53enne anche lui italiano. A quel punto, l'agente ha chiesto l'intervento dei colleghi delle Volanti, che hanno arrestato il 64enne.

L'arma, una calibro 9*21, è risultata rubata nel 2005 e aveva la matricola abrasa. L'arrestato è stato anche trovato in possesso di un caricatore con tredici colpi, mentre a casa sua sono stati scoperti altri ventinove proiettili.

Il lavoro degli agenti prosegue per capire per quale motivo il 64enne stesse mostrando l'arma all'altro uomo, anche lui con precedenti.