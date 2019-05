Milano, sei chili di droga, 10mila euro e il 'prezioso' olio di hashish: arrestato 'grossista'

Sei chili e mezzo di hashish in panetti insieme a olio purissimo, sessanta grammi di cocaina e diecimila euro.

Gli agenti del commissariato di Milano Lorenteggio hanno arrestato a Lissone un grosso spacciatore. Quarantasette anni, originario del Marocco e regolarmente residente in Italia con un permesso di soggiorno. Le manette per l'uomo sono scattate venerdì, all'alba, come riporta MonzaToday.

L'arresto in Brianza

I poliziotti sono arrivati a lui grazie alle indagini avviate nelle zone di competenza del quartiere milanese, ricostruendo i "movimenti" della droga fino ad arrivare in Brianza, dal presunto "fornitore". Gli agenti hanno aspettato che i figli dell'uomo uscissero dall'appartamento, in una zona di edilizia popolare a Lissone, e poi hanno effettuato una perquisizione.

Droga in casa e nel box a Vedano

Nell'abitazione la polizia di Stato ha trovato sessanta grammi di cocaina e del denaro, ritenuto provento della sua illecita attività. La perquisizione poi è proseguita in un box intestato all'uomo a Vedano al Lambro: qui sono stati rinvenuti sei chili e mezzo di hashish in panetti, olio di purissimo della medesima sostanza, materiale per il confezionamento e apparecchiature elettromagnetiche per l'edilizia e i lavori stradali di notevole valore e di provenienza furtiva.

Diecimila euro e i "regali" da spedire

In totale sono stati sequestrati anche diecimila euro in contanti. Il denaro è stato trovato nascosto, frazionato in mazzette confezionate con cellophane, tra trapunte e coperte da letto nuove, pronte per essere inviate nel paese di origine dell'uomo. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, l'uomo inviava regali, di merce a sua volta probabilmente rubata, anche per far sparire parte del denaro contante proveniente dai traffici di droga.



Il 47enne stava per lasciare l'Italia per andare a vivere in Svezia dove pare avesse già richiesto tutti i nulla osta necessari per entrare e risiedere.