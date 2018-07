Prostituta a 16 anni: la ragazzina minacciata col rito voodoo e costretta a vendersi in strada

L'aveva fatta arrivare in Italia a bordo di un barcone. Poi, una volta superato il viaggio su una delle carrette del mare, aveva iniziato a terrorizzarla e soggiogarla, tanto da costringerla a vendere il suo corpo a uomini molto più grandi di lei. Ma alla fine, proprio per il coraggio di quella che ragazzina che pensava di avere in pugno, è finita nei guai.

Una donna di trenta anni - A.K., nigeriana - è stata arrestata dalla Squadra Mobile di Lodi e di Bergamo con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. La trentenne, stando alle indagini, avrebbe infatti costretto una ragazza di sedici anni, sua connazionale, a prostituirsi tra Milano, Monza e la Brianza.

Il viaggio col barcone e il rito voodoo

Le indagini erano iniziate a luglio del 2016, quando la polizia locale - intervenuta in realtà per una rissa - aveva trovato la giovanissima "al lavoro" in viale Lombardia a Monza e aveva deciso di approfondire i controlli su di lei proprio per quella faccia e quel corpo che tradivano la sua età.

La 16enne, poi accompagnata in una struttura d'accoglienza di Lodi e finalmente libera, aveva iniziato a parlare con i poliziotti e a raccontare il suo viaggio per arrivare in Italia - attraverso la Libia -, le minacce con i riti voodoo della sua sfruttatrice e quelle tante sere passate in strada.

Fermata la sfruttatrice

Così, gli agenti hanno dato il via alla "caccia" e sono riusciti a scoprire che la trentenne si spostava di continuo nel triangolo tra Lodi, Monza e Bergamo, spesso usando nomi falsi.

Negli ultimi giorni, la donna è stata ricoverata in un ospedale della città orobica per sottoporsi a un intervento chirurgico e a quel punto la sua fuga è finita.

Per lei, su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Milano, sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere. La sua vittima, oggi maggiorenne, ha invece già ricominciato la sua nuova vita.